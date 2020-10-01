Всероссийский фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм» пройдет в 26 городах

Смотр будет идти с 14 ноября по 26 декабря, передает пресс-служба Минкультуры России.

В рамках фестиваля будут показаны на большом экране мультфильмы «Бременские музыканты», «Чебурашка», «Летучий корабль», «Ну, погоди!», «Катерок», «В порту», «Пёс в сапогах», «Щелкунчик», «Каникулы Бонифация» и «Как Львёнок и Черепаха пели песню».

Показы будут сопровождаться музыкой композиторов Геннадия Гладкова, Максима Дунаевского и Владимира Шаинского в исполнении симфонического оркестра. Прозвучат также песни в исполнении детских ансамблей.

Новый фестиваль планируется сделать ежегодным. «Просмотр анимационного фильма под аккомпанемент симфонического оркестра – замечательный формат, который будет интересен как любителям классической музыки, так и знатокам кино. Каждый здесь может открыть для себя что-то новое», – цитирует пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой. По ее словам, мультконцерт для детей станет настоящим погружением в атмосферу сказки, так как живое исполнение музыки во много раз превосходит любые современные технологии по своему эффекту.

Расписание концертов доступно на официальном сайте фестиваля: lastick.ru/souzmultfilm