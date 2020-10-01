Ефремов объяснил свой отказ от признания вины давлением Пашаева

В своей жалобе на приговор артист заявил о готовности возместить ущерб всем, кто пострадал в его пьяном ДТП.

По словам актера, он готов возместить ущерб всем, кто проходит потерпевшим по уголовному делу в его отношении. Кроме того, Ефремов полностью раскаивается в содеянном.

Артист пояснил, что отказался от признания вины по требованию давившего на него экс-адвоката Эльмана Пашаева. По словам Ефремова, бывший адвокат вынудил его отказаться от полного признания в содеянном и выражения искреннего раскаяния, а также от возмещения вреда потерпевшим, так как убеждал актера в отсутствии доказательств его вины в ДТП.

В своей жалобе Ефремов принес семье погибшего Сергея Захарова свои извинения и попросил суд смягчить свой приговор до пределов, не связанных с лишением свободы. Кроме того, актер обратился к суду с просьбой разрешить свое личное участие в рассмотрении жалобы на приговор.