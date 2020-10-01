Мединский потребовал объяснений у Депкульта Москвы в связи с цензурой на выставке Архипова

Об этом помощник президента РФ рассказал на открытии фотовыставки редких работ военного журналиста Анатолия Архипова.

Экспозиция «В объективе – война. 1941-1945» открылась в московском ГУМе. Выступая на церемонии, Владимир Мединский заявил, что намерен обратиться к руководителю департамента культуры Москвы Александру Кибовскому за разъяснениями по поводу цензуры, которую ведомство проявило в ходе отбора фотографий для выставок.

«Здесь мы видим множество фотографий, часть из которых никогда раньше не публиковались, потому что их не пропускала цензура по совершенно необъяснимым причинам. Знаете, у нас внутренний цензор сидит иногда в нашем человеке, особенно чиновнике», – отметил Мединский.

По словам помощника президента, такие выставки идут сейчас в ряде московских парков на открытом пространстве. Глава РВИО заявил, что обязательно спросит у Кибовского, кто в департаменте принимает подобные решения о том, какие фотографии могут быть допущены к публичному показу, а какие нет. «Вот сидит там какой-то чиновник и говорит: знаете, эту фотографию еще не настало время показывать – поразительно», – возмутился экс-министр культуры РФ.