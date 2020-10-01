Путин поздравил Хаматову с 45-летием

Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Президент России отметил неисчерпаемую творческую энергию актрисы театра и кино, а также её активное участие в благотворительных проектах.

«Ваши работы в кино и на театральной сцене по-настоящему талантливые, глубокие, запоминающиеся никого не оставляют равнодушным», – говорится в телеграмме российского лидера.

Путин также подчеркнул искреннее уважение, которое заслужила плодотворная общественная деятельность Хаматовой. Президент отметил и активное участие актрисы в различных востребованных социальных и благотворительных общественных проектах.

В заключение Путин пожелал Хаматовой успешной реализации её жизненных и творческих планов.