Путин поздравил Хаматову с 45-летием

01.10.2020
Президент России отметил неисчерпаемую творческую энергию актрисы театра и кино, а также её активное участие в благотворительных проектах.
«Ваши работы в кино и на театральной сцене по-настоящему талантливые, глубокие, запоминающиеся никого не оставляют равнодушным», – говорится в телеграмме российского лидера.
Путин также подчеркнул искреннее уважение, которое заслужила плодотворная общественная деятельность Хаматовой. Президент отметил и активное участие актрисы в различных востребованных социальных и благотворительных общественных проектах.В заключение Путин пожелал Хаматовой успешной реализации её жизненных и творческих планов.