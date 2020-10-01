Археологи приняли современную ванну на дне озера за древнюю лодку-долбленку

Неприятное открытие сделали польские подводные археологи на датском острове Борнхольм, пишет Nauka w Polsce.

В ходе обследования дна древнего озера Хаммерсе посреди огромного количества древних артефактов они неожиданно нашли множество современных предметов, в том числе ванну с душем. Подводные археологи обследовали дно озера Хаммерсе у замка Хаммерсхус на северо-западе острова.

«Народы, которые жили в Скандинавии 1500-2500 лет назад, время от времени проводили ритуалы уничтожения оружия, захваченного у врагов. Во время специальной церемонии это оружие бросали в озеро», – пояснил археолог Варшавского университета профессор Бартош Контны, который руководил исследованием.

Однако на дне озера в основном был найден современный мусор, в том числе бидоны, бутылки и металлические прутья, а в самом центре озера археологи увидели современную ванну со стойкой для душа. Перед этим они при помощи радара обследовали дно, обнаружили посреди озера странный предмет. Эксперты посчитали, что предмет является древней лодкой-долбленкой, являющейся очень нечастой и ценной находкой. Однако им предстояло испытать глубочайшее разочарование

Тем не менее эксперты сохраняют надежды на то, что им удастся обнаружить другие, более интересные находки. В частности, уже найдены металлические наконечники стрел от средневековых арбалетов XIII-XIV веков, лежавшие на дне у береговой линии в северной части водохранилища, в 20 метрах от берега.