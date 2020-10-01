Любимова пригласила школьников к участию в акции «Культурный марафон»

Обращение министра культуры РФ распространила пресс-служба ведомства.

В Международный день музыки, который отмечается 1 октября, в России дан старт второй всероссийской культурно-познавательной акции «Культурный марафон», говорится в сообщении. В прошлом году такой формат получения новых знаний о культуре доказал свою востребованность, отметила Любимова. Об этом свидетельствуют рекордные показатели акции, в которой приняли участие более миллиона детей и взрослых и более 8 тысяч учителей.

В этом году «Культурный марафон» должен пройти с ещё большим успехом, полагает министр. «Главный акцент в этом году сделан на многообразии культурных традиций народов России. А значит, каждый житель нашей многонациональной страны сможет найти для себя что-то близкое и интересное, будь то музыка или танец, текст или орнамент», – подчеркнула Любимова.

Акция «Культурный марафон» позволяет доступно и увлекательно приобщиться Россия колоссальному культурно-историческому наследию, которым обладает Россия, отметила министр, призвав к участию в ней уже со школьной скамьи.