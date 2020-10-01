83-летний Кончаловский придет на ММКФ, несмотря на коронавирус

01.10.2020
По словам Кончаловского, на пресс-конференции он намерен держать дистанцию с журналистами, наденет маску и перчатки. «На светские мероприятия не пойду: я не любитель», – признался создатель фильмов.
Напомним, Московский международный кинофестиваль открывается сегодня. В конкурсной программе документального кино будет представлен фильм Андрея Кончаловского «Человек неунывающий».Ранее в связи с резким ростом численности заразившихся коронавирусом московские власти ввели в городе домашний режим для пожилых, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.