83-летний Кончаловский придет на ММКФ, несмотря на коронавирус

Режиссёр заявил изданию «Подъём», что собирается жестко соблюдать социальную дистанцию.

По словам Кончаловского, на пресс-конференции он намерен держать дистанцию с журналистами, наденет маску и перчатки. «На светские мероприятия не пойду: я не любитель», – признался создатель фильмов.

Напомним, Московский международный кинофестиваль открывается сегодня. В конкурсной программе документального кино будет представлен фильм Андрея Кончаловского «Человек неунывающий».

Ранее в связи с резким ростом численности заразившихся коронавирусом московские власти ввели в городе домашний режим для пожилых, а также людей, страдающих хроническими заболеваниями.