Козловский начал съемки фильма «Карамора» о борьбе анархиста с мировой закулисой

Впервые о проекте было заявлено еще в 2017 году, напомнила пресс-служба организаторов съемок.

Данила Козловский участвует в проекте одновременно как режиссер, продюсер и исполнитель главной роли. Продюсирование и съемки проекта ведет компания DK Entertainment с участием фонда развития российского кинематографа «Кинопрайм» Романа Абрамовича.

Съемки будут идти до конца года, для них выбраны разные локации, пока содержащиеся в секрете. Авторы картины создают новую вселенную, в которой даже самый искушенный зритель найдет для себя интересное – в ней есть история любви, приключения, ирония и фантастические персонажи, говорится в релизе.

Действие происходит в альтернативной предреволюционной России начала ХХ века. Молодой русский анархист по прозвищу Карамора, которого играет Данила Козловский, в столкновении с представителями некоей тайной организации теряет возлюбленную (Дарья Балабанова). Как выясняется, злодеи служат тем, кто веками правит нашим миром. Карамора мстит за потерянную любовь, но в борьбе с врагом узнает, что сила правителей мира лежит далеко за пределами человеческих возможностей.

Роли исполняют Филипп Янковский, Никита Кукушкин, Андрей Смоляков, Александр Ильин-старший, Федор Лавров, Игорь Черневич, Нино Нинидзе, Ольга Бодрова, Один Ланд Байров, Дмитрий Чеботарев, Александр Алябьев, Игорь Гордин и другие.