Любимова поздравила деятелей культуры с Международным днем музыки

Поздравление главы Минкультуры РФ опубликовано на официальном сайте ведомства.

В своем обращении Ольга Любимова выражает особую благодарность всем тем, кто открывает двери в мир искусства и щедро делится своим талантом.

«О величии и многогранности музыки рассуждали знаменитые ученые и мыслители, но одно яркое высказывание великого поэта, на мой взгляд, особенно подчеркивает ее всеобъемлющую силу. Александр Сергеевич Пушкин написал: «Из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, но и любовь — мелодия!» — цитирует министр великого поэта.

По словам Любимовой, современные российские композиторы и исполнители, педагоги и музыковеды с бережностью хранят традиции российского музыкального искусства, которое обладает мировым и непререкаемым авторитетом.

Минкультуры РФ в свою очередь предпринимает шаги для того, чтобы сделать результат работы наших выдающихся деятелей культуры доступнее для граждан независимо от их проживания, отметила Любимова.

«В рамках национального проекта «Культура» открываются виртуальные концертные залы, новыми инструментами и оборудованием оснащаются детские школы искусств, расширяется музыкальный контент на портале «Культура.РФ». Все это позволяет в режиме реального времени или в записи наслаждаться лучшими концертными программами, способствует развитию молодых талантов», — отметила министр.

В заключение Любимова от всей души пожелала музыкантам неиссякаемого вдохновения, новых творческих высот и благодарности зрителей.