Фестиваль «Территория» представит премьеры фильмов о театре и современном искусстве

В рамках фестиваля будет показано 13 игровых и документальных картин, сообщает пресс-служба фестиваля.

Фильмы для смотра отобрал кинокритик Вадим Рутковский. По его словам, это не фильмы-спектакли и не спектакли для киноэкрана, хотя в большинстве работ присутствует театр как действующее лицо, при этом вторая реальность и среда, в которой живут и творят герои.

«"Территория: Кино" — это в первую очередь высококлассное, современное, актуальное кино, устанавливающее самые разные, включая телесные, контакты с театром, танцем и современным искусством», – цитирует пресс-служба слова Рутковского.

Появление кинопрограммы важно для смотра, который ориентирован на исследование всех видов современного искусства и их взаимопроникновения. Важно это и для сохранения международного статуса смотра в условиях закрытых границ, отмечают организаторы.

В программу фестиваля вошли немецкий фильм «Партизан» об эпохе берлинского театра «Фольксбюне», лента Бетины Беллер «Шлингензиф: Вопль в тишине», рассказывающая о немецком режиссере Кристофе Шлингензифе, документальный фильм Симы Хатами и Альдо Ли «Быть Жеромом Белем», рассказывающий историю знаменитого французского хореографа, и другие фильмы.