В Британии нашли захоронение девушки, жестоко казненной за неверность 1200 лет назад

О результатах судебно-медицинского исследования ученых пишет Antiquity .

Находку сделали в ходе археологических раскопок в Окридже, расположенном в 43 километрах от Бейзингстока в графстве Хэмпшир в Англии. В 1960-х годах здесь, на западной границе англосаксонского поместья Чайнхэм, были обнаружены римско-британское захоронение и поселение железного века. Между этим местом и приходом Басинг в отдельном захоронении был найден изуродованный череп женщины.

Группа археологов в Англии провела судебно-медицинский анализ находки, выяснив, что нос, губы и скальп женщины были отрезаны еще при ее жизни. Судя по историческим источникам, у нее также могли быть выколоты глаза и отрезаны уши, но череп не сохранил следов этого.

Книги по истории и особенно труды по древнему праву полны упоминаний о жестоких наказаниях за преступления, однако новое исследование представляет самые ранние вещественные доказательства реализации этих наказаний, в ходе которых осужденному отрезали нос и губы. Исследователи также обнаружили доказательства того, что подвергнутую наказанию женщину оставили без лечения и изгнали, после чего она уехала умирать в деревню.

По данным радиоуглеродного датирования, женщина жила между 776 и 899 годами нашей эры. Исследование зубной и черепной ДНК показало, что ей было 15-18 лет, когда она умерла, а значит, это произошло примерно за столетие до того, как были написаны первые уголовные кодексы, предписывающие такую форму наказания. Таким образом, практика калечащих операций на лице была широко распространена задолго до того, как законы сделали их официальными.

Согласно третьему закону короля Эдмунда (921–946), предписывалось «бичевание, удаление скальпа и отрезание мизинца» в качестве наказания для вороватых рабов. Кодекс короля Кнуда (1016–1035) требует «удаления глаз, носа, ушей, верхней губы и скальпа» за «более серьезное преступление, чем воровство», в том числе удаление носов и ушей женщин, которые обвиняются в супружеской неверности.

Анализ ран на лице женщины показал, что на них не было признаков заживления, что значит, что она умерла вскоре после казни в результате потери крови или инфекции. Объясняя изолированное захоронение женщины, доктор Коул написал, что наиболее вероятно, что по приговору женщина стала «изгоем общества», потеряв право захоронения на местном кладбище.