Академия Н.С. Михалкова и Гослитмузей в рамках фестиваля «Метаморфозы» проведут лекции о Чехове

Мероприятие состоится с 2 по 8 октября 2020, сообщила пресс-служба организаторов.

В рамках спецпроекта «Метаморфозы. Фестиваль одного дня» Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова состоятся открытые лекции, приуроченные к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова, которые проведут замдиректора по научной работе Государственного музея истории российской литературы имени В.И.Даля, руководитель отдела «Дом-музей А.П. Чехова» в Москве, член Чеховской комиссии РАН, кандидат филологических наук Эрнест Орлов и ведущий научный сотрудник отдела Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля «Дом-музей А.П. Чехова», кандидат культурологии Виктор Зайцев.

Тема лекции – «Врут все: воспоминания об А.П. Чехове и метаморфозы современности». Бесплатные лекции пройдут для студентов и выпускников гуманитарных вузов, представителей творческих профессий в Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Йошкар-Оле и Казани. Все мероприятия будут проходить при строгом соблюдении предписанных Управлением Роспотребнадзора санитарно-эпидемиологических требований.

«Воспоминания — единственный источник нашего знания о том, как говорил Чехов, как смеялся, как общался с людьми, как работал, какие привычки ему были свойственны. Но воспоминание — это всегда реконструкция виденного ранее, всегда некий домысел, а иногда и вымысел. Огромный комплекс воспоминаний о Чехове, многие из которых стали появляться в печати сразу после смерти писателя, таит в себе удивительные противоречия», – говорится в пресс-релизе.

О писателе размышляют разные люди, знавшие его в разные годы, видевшие в разных состояниях и настроениях, ценившие его при жизни или признавшие талант только после его смерти, одновременно влюблённые и завидовавшие.

Практически во всех воспоминаниях Чехов предстаёт весёлым, улыбающимся, смеющимся. Но, кажется, в общественном создании нет ни одного портрета писателя, где он хотя бы улыбался. «В описании внешности Чехова мемуаристы нередко противоречили друг другу: по-разному они запомнили цвет глаз, манеру говорить, манеру одеваться и вести себя, даже особенности творческого процесса представлены ими неоднозначно. Возможно, это разнообразие точек зрения, с надлежащим комментарием, разумеется, послужит составлению более живого представления о Чехове – писателе и человеке», - признаётся Виктор Зайцев.

«Сегодняшний образ Чехова – с многочисленными наслоениями мифологии и мифотворчества, чему виною приблизительность и относительность, а также нежелание наших современников доискаться до факта, - сильно искажён и упрощён. Но приближает ли нас к Чехову его частое присутствие на сцене и на экране? Помогает ли нам всё растущая литература о писателе? Попробуем разобраться вместе», – заключает Эрнест Орлов.