Следы доисторической резни в Испании заставили ученых пересмотреть историю войн

Об открытии археологов, которое проливает свет на эволюцию военного дела, пишет Antiquity.

В ходе раскопок в долине реки Эбро археологи исследовали территорию города железного века Ла-Хойя, обнаружив остатки разграбленного поселения со следами зверской резни, которую нападавшие учинили с большинством его жителей, включая женщин и детей.

Свидетельства трагедии меняют представление о том, что широкомасштабные войны были введены в Европу железного века Римом, пишет издание.

Ла-Хойя был очень важным городом железного века на территории современной Страны Басков на севере Испании. Благодаря своему расположению в долине реки Эбро, Ла-Хойя процветала, археологи нашли доказательства того, что в ней были улицы, большие здания и оборонительные стены.

Согласно археологическим данным, здесь правила воинская аристократия, которая контролировала протяженные торговые маршруты. Считается, что это место находилось на территории, контролируемой беронами – воинственным кельтским народом.

Около 2300 или 2200 лет назад город подвергся нападению и был стерт с лица земли. Эта единственная испанская доисторическая резня полностью переписывает хронологию войн в Европе, лишая римлян «пальмы первенства» жестоких завоевателей.

Ла-Хойя была впервые обнаружена в 1950-х годах, а систематические исследования начались только в 1970-х годах. Недавнее исследование, проведенное Терезой Фернандес-Креспо из Оксфордского университета и ее коллегами, изучило около 13 останков, найденных в поселении, которые ясно показали признаки того, что они были сожжены между 300 и 150 годами до нашей эры. Ученые считают, что трупы людей оставили на улице и, вероятно, сгорели вместе с поселением.

Остеологические и остеопатологические исследования показывают, что погибшие стали жертвами спланированного и беспощадного насилия. Доказательства подтверждают гипотезу о внезапном нападении, которое было связано с неизбирательным и жестоким убийством беспомощных или не сопротивляющихся людей, включая взрослых мужчин и женщин, а также детей, пишут ученые.

Исследователи полагают, что атака могла быть осуществлена ​​конкурирующим сообществом с целью получения контроля над стратегическим пунктом. Основываясь на результатах испанской доисторической резни в Ла-Хойе, ученые делают вывод, что войны железного века, по-видимому, были более жестокими и организованными, чем считалось ранее.