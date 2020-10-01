«Современник» откроется премьерой «Собрания сочинений» по Гришковцу

Об этом рассказал худрук театра и постановщик пьесы Виктор Рыжаков в разговоре с ТАСС.

Московский театр открывает юбилейный 65-й сезон. Перед открытием театр по традиции проведет сбор труппы, на котором будет объявлено о планах коллектива.

Открытие театра теперь всегда будет приурочено ко дню рождения его легендарного худрука Олега Николаевича Ефремова, сказал Рыжаков. По его словам, 15 апреля 2021 года будет представлена скульптурная композиция, посвященная основателям театра, в числе которых были Олег Ефремов, Галина Волчек, Лилия Толмачева, Игорь Кваша, Олег Табаков, Евгений Евстигнеев и Виктор Сергачев.

Другие планы театра худрук пообещал объявить на сборе труппы. По его словам, открывающая сезон премьера отражает перемены в мире, наступившие из-за пандемии коронавируса.

Спектакль идет без антракта два с половиной часа. В нем участвуют представители разных поколений «Современника»: народная артистка РСФСР Марина Неелова, заслуженные артисты РФ Максим Разуваев и Алена Бабенко, артисты Светлана Иванова, Никита Ефремов, Сергей Новосад и Георгий Токаев.