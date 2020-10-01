В центре Лондона появился памятник Гарри Поттеру, летящему на метле

Скульптура героя книг Джоан Роулинг появился в среду на площади Лестер-сквер, сообщает ТАСС.

Поттер, в чертах которого угадывается образ актера Дэниела Рэдклиффа, изображен летящим на метле во время игры в квиддич. Поблизости от него установлены восемь других скульптур, изображающих популярных героев кино.

В частности, для желающих сфотографироваться на Лестер-сквер появились статуи Мэри Поппинс, медвежонкам Паддингтона, Мистера Бина и Бэтмена. Многие из них впервые появились перед британскими зрителями на большом экране на Лестер-сквер, куда обращены фасады двух кинотеатров.

В одном из этих залов осенью 2001 года прошла премьера первого из фильмов саги Роулинг – «Гарри Поттер и философский камень», в одном из эпизоде которого Поттер летает на метле. Статуя сделана как бы парящей в воздухе – ее опора скрыта зеленым кустом.