Памятник Есенину в Московском музее изобразил поэта ангелом со сломанными крыльями

30.09.2020
Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»
Памятник «певцу русской деревни» создал скульптор Григорий Потоцкий из бронзы. Его разместили во дворике музея.
Скульптор дал своему произведению двойное название: «Ангел русской поэзии, или Реквием по Есенину». В его трактовке фигура поэта, опираясь на крылья, как бы возносится в небеса.
«Я около 40 лет искал этот образ. Мне хотелось этой работой сказать правду о великом человеке. Я долго думал, перебирал разные идеи. И в какой-то момент я вдруг понял, что Сергей Есенин — это никто иной, как настоящий ангел русской поэзии со сломанными крыльями, а его жизнь — это вознесение. Так и родился этот образ. Саму скульптуру я создал довольно быстро, всего за пару месяцев», – поделился с журналистами Григорий Потоцкий.
По словам скульптора, памятник стал метафорическим отражением великой печали и такой же великой красоты русского народа.
На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости, в том числе заслуженный артист России Дмитрий Дунаев, певец Вазген Оганесян, солист театра «Московская оперетта» Леонид Бахталин и другие.