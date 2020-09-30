Памятник Есенину в Московском музее изобразил поэта ангелом со сломанными крыльями

Фото: Наталья Феоктистова, «Вечерняя Москва»

Торжественное открытие монумента состоялось 29 сентября, передает «Вечерняя Москва».

Памятник «певцу русской деревни» создал скульптор Григорий Потоцкий из бронзы. Его разместили во дворике музея.

Скульптор дал своему произведению двойное название: «Ангел русской поэзии, или Реквием по Есенину». В его трактовке фигура поэта, опираясь на крылья, как бы возносится в небеса.

«Я около 40 лет искал этот образ. Мне хотелось этой работой сказать правду о великом человеке. Я долго думал, перебирал разные идеи. И в какой-то момент я вдруг понял, что Сергей Есенин — это никто иной, как настоящий ангел русской поэзии со сломанными крыльями, а его жизнь — это вознесение. Так и родился этот образ. Саму скульптуру я создал довольно быстро, всего за пару месяцев», – поделился с журналистами Григорий Потоцкий.

По словам скульптора, памятник стал метафорическим отражением великой печали и такой же великой красоты русского народа.

На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости, в том числе заслуженный артист России Дмитрий Дунаев, певец Вазген Оганесян, солист театра «Московская оперетта» Леонид Бахталин и другие.