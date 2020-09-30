В Иране нашли парфянского воина, похороненного в двух огромных кувшинах

Открытие сделала группа археологов в ходе раскопок в провинции Кордестан, сообщает Tehran Times.

Ученые обнаружили древний скелет человека, погребенного в парфянскую эпоху в двух огромных сосудах. Эксперты обследовали строительную площадку плотины, которая воздвигается в Сарвабадском районе.

В ходе раскопок было сделано несколько археологических траншей. В одной из них ученые наткнулись на два огромных сосуда, лежащих горлами друг к другу, внутри них лежали останки человека.

Судя по тому, что под ребрами погребенного оказался наконечник копья, мужчина погиб в бою. По мнению исследователей, захоронение было сделано в период с 247 по 224 года до нашей эры.

Парфянская империя известна историкам также как Империя Аршакидов. Крупная держава находилась на территории современного Ирана и была могущественным и развитым государством.