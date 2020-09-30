Зрители назначили проведение фестиваля «Нашествие» с 23 по 25 июля 2021 года

Об этом в среду генеральный директор «Мультимедиа-холдинга» Евгения Киселева сообщила ТАСС.

Рок-фестиваль был перенесен с лета 2020 года из-за пандемии коронавируса. По словам Киселевой, в этом году организаторы полностью перешли на электронные билеты в процессе внедрения сервисов, которые позволяют зрителям управлять онлайн своим билетом и пребыванием на фестивале.

Зрителям это нравится, потому что упрощает им жизнь и делает более эффективной подготовку смотра, отметила гендиректор. В этой связи было решено сделать выбор дат фестиваля также онлайн.

«Большинство проголосовало за 23-25 июля, и мы с благодарностью принимаем эти даты», – сказала Киселева. По ее словам, голосование длилось на официальном сайте фестиваля в течение двух недель, в нем участвовали более 100 тыс. человек. За указанные даты проголосовало 58% зрителей, отметили организаторы.