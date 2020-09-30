Пушкинская галерея в Железноводске открылась впервые с конца марта

Галерея была закрыта в течение полугода из-за пандемии коронавирусной инфекции, говорится на её странице в Instagram.

Пушкинская галерея в Железноводске имеет статус памятника культурного наследия. Выставочное пространство открылась выставкой ретрокукол и полотен художников России.

Открытие состоялось 30 сентября. Гости галереи смогут также посетить выставку машинок из коллекции Людмилы Шумиловой, говорится в сообщении.

На выставке будет представлено 135 экспонатов. Некоторым из них более 50 лет, отмечается в сообщении.

Пока что для посетителей открывается только большой выставочный зал, оснащенный рециркуляторами воздуха и пунктом бесконтактной термометрии. В последующем будут открыты концертный и витражный залы, говорится в сообщении.