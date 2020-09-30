Любимова рассказала о помощи Минкультуры пострадавшей от мошенников семье Баталова

Ведомство оказывает помощь вдове и дочери актера, сообщили в пресс-службе министерства.

«Безусловно, мы в курсе ситуации о мошеннических действиях с недвижимостью его семьи. И делаем все возможное, чтобы помочь вдове и дочери поскорее разрешить проблему», - цитирует пресс-служба слова главы Минкультуры РФ Ольги Любимовой.

Ранее стало известно о том, что в СК РФ ведется расследование уголовного дела о мошенничестве с недвижимостью и банковскими счетами семьи Баталова. В столичном главке ведомства пояснили, что вдова и дочь лишились обманным путем доли в четырехкомнатной квартире, мастерской Баталова, двух квартир и крупной денежной суммы. Подробнее об этом читайте в расследовании «Культуры».

Министр отметила, что находится в постоянном контакте с коллегами из Следственного комитета РФ, которые ведут расследование уголовного дела о мошенничестве с имуществом семьи покойного актера. Любимова выразила уверенность в том, что следствию удастся тщательно проверить и изучить все обстоятельства и иные факты, на которые пожаловались потерпевшие.