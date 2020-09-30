В Петербурге может появиться сразу два памятника Чайковскому

30.09.2020
Победителями конкурса стали Екатерина Пильникова, а также Виталий Чернышев и его коллега Виктор Гаврилов.
По словам Гергиева, в архитектурной среде Петербурга имеется интересная возможность найти место обеим победившим работам. «Долгое время нас удручало, что Петербург не имеет достойного памятника одному из гениев мировой музыки», – сказал Гергиев.
Екатерина Пильникова победила с проектом скульптуры Чайковского в полный рост. Вторая победившая работа изображает голову композитора, сложенную из плоских каменных пластин.
По словам губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, памятник будет воздвигнут в городе за счет спонсорских средств. Одна из скульптур будет установлена на площади перед Мариинским театром. Вторую скульптуру могут поставить в Москве или другом регионе России.