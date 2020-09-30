Фильм армянского режиссера сняли с программы ММКФ по требованию Азербайджана

Руководство Московского международного кинофестиваля объяснило отказ от картины Дживана Аветисяна «Врата в рай», передает НСН.

По данным азербайджанского интернет-издания «Зеркало», такое решение было принято руководством смотра по требованию Министерства культуры Азербайджана. Картина, сюжет которой разворачивается в Карабахе весной 2016 года, больше не упоминается на сайте кинофестиваля.

Как пояснили в ММКФ, Россия придерживается нейтралитета в армяно-азербайджанском конфликте, поэтому государственному фестивалю также надлежит быть политкорректным.

При этом в основной программе конкурса присутствует фильм азербайджанского режиссера Исмаила Сафарали «Дочь рыбака».