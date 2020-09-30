Британское правительство запретило музеям убирать статуи, злящие активистов BLM

Письмо кабмина разослано в 26 финансируемых государством музейных институций, пишет Артгид.

Среди музеев, получивших распоряжение, Британский музей и галерея Тейт. В письме предупреждается, что музеи не могут самостоятельно исключить из своих экспозиций статуи и другие объекты культурного наследия, даже если они вызывают общественные протесты. В ином случае институции могут лишиться государственного финансирования.

Письмо стало результатом ожесточенных дебатов вокруг скульптур, увековечивающих память исторических деятелей, причастных к работорговле и британскому империализму. В письме говорится, что даже если некоторые из этих фигур кажутся сегодня «крайне оскорбительными», они играют важную роль для понимания прошлого со всеми его недостатками.

Вместо того чтобы убирать эти объекты, их нужно «контекстуализировать или реинтерпретировать так, чтобы общественность узнала о них во всей полноте», говорится в письме. При этом организации, финансируемые государством, не должны предпринимать какие-либо действия, «мотивированные активизмом или политикой».