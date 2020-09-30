Леонардо скопировал «Мону Лизы» с неизвестного наброска, выяснили эксперты

Результаты исследования, проводившегося в течение 15 лет ученым Паскалем Коттом, опубликованы в Journal of Cultural Heritage.

В ходе исследования знаменитой картины эксперты нашли под ее поверхностью рисунок, свидетельствующий об использовании при ее создании неизвестного наброска. С помощью мультиспектрального анализа ученые выяснили, что Леонардо скопировал эскиз на основу с помощью техники спольверо, при которой по контуру изображения прокалываются отверстия и засыпаются древесным углем.

Ученый также использовал современную инфракрасную рефлектографию, сделав более полутора тысяч снимков. В результате Котт нашел следы спольверо на руке и линии волос Моны Лизы, которые показали, что в процессе создания портрета художник развернул голову модели так, чтобы она смотрела на зрителя.

Исследователь также предположил, что рисунок мог использоваться для создания копий картины, например той, которая экспонируется в Прадо.