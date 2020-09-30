Зрители Женевского кинофестиваля увидят российский триллер «Перевал Дятлова»

Смотр будет идти с 6 по 15 ноября, сообщили в среду в пресс-службе телеканала ТНТ.

Драматический многосерийный триллер «Перевал Дятлова» Валерия Федоровича и Евгения Никишова посвящен гибели советских студентов во время похода на север Свердловской области. Сериал вошел в главную конкурсную программу Женевского киносмотра.

Сериал был приобретен для мирового показа крупнейшим международным дистрибутором - компанией Beta Films на Берлинском кинофестивале 2020 года. В ноябре пройдет его мировая премьера сериала в рамках главной конкурсной программы Женевского кинофестиваля.

Однако первыми триллер увидят зрители ТНТ и Premier, сообщили в пресс-службе. В предыдущем году победителем фестиваля среди полнометражных картин стала лента «Дылда» Кантемира Балагова.