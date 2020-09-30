В Словакии нашли алтарь железного века, на котором кельты сжигали своих жертв

Открытие сделали в ходе раскопок у Тренчинского замка, передает spectator.sme.sk.

Ученые нашли ров, расположенный на территории кельтского поселения железного века. По словам археолога Юрая Малека, эксперты обнаружили керамику возрастом 2200 лет, а также сохранившиеся после обрядов мелкие фрагменты костей, стекла и металлические слитки.

Два из них оказались оплавленными головками маленьких скульптур, пояснили ученые. «Так как это место жертвоприношения, все предметы здесь носят следы воздействия сильного жара», — пояснил Малек.

В районе поселения обнаружены десятки тысяч фрагментов керамики, тысячи мелких костей и множество разбитых бронзовых, стеклянных и железных предметов. Ученые считают, что на этом месте сжигались тела жертв или покойников, пояснил Томаш Михалик из Тренчинского музея.

«Любое жертвенное место — это место, где люди проводят определенные религиозные ритуалы, неизвестные нам сегодня. Кельтские жертвенные места были местами, где сжигали трупы и предметы», — рассказал Михалик.