В Риме задержали ирландца, нацарапавшего свои инициалы на Колизее

32-летнему вандалу полагается штраф 2065 евро и год лишения свободы.

За процарапыванием своего имени туриста из Ирландии задержала полиция. Ему удалось нацарапать на памятнике две буквы высотой по 6 см.

«Колизей, как и другие памятники, представляет собой часть мировой истории. Мы обязаны делать все, чтобы сохранить их для будущих поколений», – прокомментировала инцидент итальянский археолог Федерика Ринальди.

Ранее в 2014 году российский турист заплатил итальянской казне 20 тысяч евро за то, что процарапал на здании римского памятника букву «К». Примерно месяц назад двое туристов выцарапали свои инициалы на фонтане Треви, и были депортированы из страны после того, как выплатили крупный штраф.

Колизей ежегодно посещают тысячи туристов. Он также признан одним из семи чудес света.