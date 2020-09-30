Евгений Миронов и Чулпан Хаматова сыграют чету Горбачевых в спектакле Херманиса

Премьеру собирается представить зрителям Государственный театр наций, сообщил пресс-атташе театра Максим Андриянов в разговоре с ТАСС.

Спектакль «Горбачев» латвийского режиссера Алвиса Херманиса будет показан на основной сцене театра 10, 11, 14, 16 и 17 октября.

Херманис – автор инсценировки и художник-сценограф спектакля, в котором играют известные российские актеры. Спустя 12 лет после премьеры «Рассказов Шукшина», с которыми артисты объездили полмира, Херманис возобновляет сотрудничество с Чулпан Хаматовой и Евгением Мироновым, отметил пресс-атташе.

Херманис рассказал, как родился новый проект. По его словам, между «Рассказами Шукшина» и «Горбачевым» есть буквальная связь.

«Где-то десять лет назад из Москвы в Ригу мне позвонила Чулпан Хаматова. К ней в гримерку после спектакля заглянул Михаил Горбачев, и она передала ему трубку. Минут двадцать он рассказывал мне про свою родную деревню, про юность, про семью. Спустя годы мне пришла идея поставить спектакль на двух любимых мною артистов – Евгения Миронова и Чулпан Хаматову, и чтобы они сыграли Михаила и Раису Горбачевых», – рассказал режиссер.