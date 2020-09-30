Россия представит на кинофестивале БРИКС картины «Назад в степь к сарматам» и «Красный призрак»

Всего на смотре будет представлено десять фильмов, сообщает пресс-служба ММКФ.

Кинокартины из Бразилии, Индии, Китая, ЮАР и России будут показаны на кинофестивале стран БРИКС в рамках Московского международного кинофестиваля. Смотр будет идти с 1 по 7 октября.

Представляющие Россию в конкурсе картины – «Назад в степь к сарматам» режиссера Александра Прошкина-старшего, а также «Красный призрак» Андрея Богатырева,

В сложных условиях пандемии создателям смотра организовать фестиваль с помощью творческой комбинации офлайн- и онлайн-подходов, сказал куратор кинофестиваля стран БРИКС Кирилл Разлогов. Благодаря этому удалось представить небольшую, но показательную программу полнометражных лент, представляющих кинематографии всех стран БРИКС, отметил он.

Кроме того, в программу вошли ленты «Субботний роман» Лоу Е из Китая «Молчание дождя» Даниэля Филью из Бразилии, «В клочья» режиссера Руи Герра и «Спасение» Кармен Сангион из ЮАР и другие.