Новосибирский театр Афанасьева реконструируют за 250 млн рублей

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил вице-мэру Анне Терешковой взять работы под личный контроль, сообщает «Прецедент».

В последние годы драмтеатр занимал помещения в «Доме актёра», ДК имени Октябрьской революции, кинотеатре «Победа», после чего переехал в подвал на Вокзальной магистрали. По разным оценкам, переезд в новое здание состоится в 2022.

На обновление театра будет выделено из федерального бюджета 50 миллионов рублей в этом году и более 200 в следующем, говорится в сообщении. Общая стоимость проекта начавшейся в июле реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер» составляет 504 миллиона рублей.

Вопрос о финансировании театра сдвинулся с места после того, как в ноябре прошлого года директор театра Сергей Афанасьев пригрозил, что покинет свой пост после 30 лет работы. Впоследствии конфликт урегулировали, и Афанасьев объявил о том, что остается в театре.