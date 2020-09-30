Автомузей «Моторы Октября» отметит свой первый юбилей

О развлекательной программе 10 октября сообщила пресс-служба музея.

В этот день в музее пройдет шоу силачей, на котором выступят двукратный чемпион мира по армлифтингу, лидер мирового бендинга (сгибание коротких прутков), победитель шоу «Я могу» на Первом канале Кириллов Александр и чемпион Тульской области по силовому экстриму, рекордсмен России по переворачиванию легковых автомобилей, мировой рекордсмен по поднятию людей на коромысле Терехов Дмитрий. Посетители смогут увидеть тягу автомобиля, разрывание и сгибание металлических прутьев и автомобильных знаков.

В музее пройдет интерактивный квест и световое шоу роботов. Юным гостям музея расскажут, как функционирует автомобиль, в ходе игрового квеста соберут и заведут его, а самых активных участников наградят бесплатным катанием на ретро-автомобиле. Шоу входит в стоимость билета.

Этой осенью в музее появились микрокары, бабблкары и кабинроллеры. Среди новых экспонатов: основные варианты Мессершмитта, включая открытый и сверхмощный четырёхколёсный (обычно они имели по три колеса), испанский спортивный Бискутер, немецкий Фульдамобиль и немецко-итальянские NSU Prinz и NSU FIAT Panoramica.

Послевоенный Мессершмитт – это уже не самолёт, но сделанная по-авиационному мотоколяска. Плексиглас, алюминий, стеклопластик – для тех, кто не хотел пользоваться мотороллером или мотоциклом, но еще не имеет средств на автомобиль.

Бискутер – испанский микро-родстер, который пытался конкурировать с другими микрокарами своей спортивностью. Фульдамобиль – немецкий экзотический пузырь на четырех колесах из города Фульда. Италия и Германия не только делали собственные конструкции микрокаров, но и покупали друг у друга лицензии и патенты, в результате появились машины с двойными названиями – NSU FIAT, NSU Autobianchi.

Узнать еще больше о микрокарах и истории автомобиля помогут опытные сотрудники музея. Записаться на экскурсию можно по телефону 7(495) 9888040, говорится в сообщении.