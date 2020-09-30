Русский музей представит онлайн-лекцию «Реализм в русском искусстве. Искусство и правда»

Прямую трансляцию можно будет посмотреть 30 сентября в 14:00 на медиапортале Центра мультимедиа Русского музея, сообщила пресс-служба учреждения.

Лекция подготовлена по материалам выставки, открытой в Филиале Русского музея в испанском городе Малага, на которой представлены произведения русского реалистического искусства XVIII-XX веков из собрания музея.

Автор онлайн-лекции – Сергей Викторович Кривонденченков, ведущий научный сотрудник отдела живописи II половины XIX – начала XXI веков Государственного Русского музея.

Слушателей ждет рассказ об одном из самых важных и, в то же время, противоречивых понятий в истории мирового и русского искусства. Лекция познакомит с особенностями зарождения реализма в России, с периодами его расцвета и угасания, с творчеством крупнейших художников-реалистов и с историей создания отдельных произведений. Обширный иллюстративный ряд позволит получить целостную картину развития реализма в отечественном искусстве и увидеть его разные, порой неожиданные «перевоплощения» - от придворных портретов XVIII века до работ современных молодых авторов.

Трансляция онлайн-лекции из Центра мультимедиа Русского музея будет осуществляться в прямом эфире, во время которого зрители смогут задать свои вопросы Сергею Викторовичу Кривонденченкову. Посмотреть трансляцию можно на Медиапортале Русского музея, на портале «Виртуальный Русский музей» и в социальных сетях музея.