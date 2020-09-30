В Москве состоится Великое освящение храма преподобного Андрея Рублева

Торжественный обряд пройдет в среду 30 сентября в 7:30 на Верхней Масловке, сообщили организаторы.

Храм был построен в рамках Программы строительства православных храмов в Москве, осуществляемой на частные пожертвования. Чин освящения совершит викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, епископ Наро-Фоминский Парамон.

Уютный, рубленый из сибирской лиственницы храм прп. Андрея Рублева (настоятель ‒ о. Владимир Леонов) построен в уникальном историческом месте Москвы, известном как Городок художников на Масловке, которому в этом году исполняется 90 лет.

В 1930 году было положено начало уникальному проекту, который, по замыслу советского руководства, должен был стать своего рода художественной коммуной, московским Монмартром.

«В этих домах с просторными мастерскими, позволяющими творить молодым художникам и скульпторам, была сосредоточена невероятная творческая сила. Все основные произведения советского периода, хранящиеся в главных музеях страны, созданы на Масловке. Сегодня концентрация талантов здесь ничуть не меньше. Некоторые художественные династии на Масловке продолжаются уже в четвертом поколении. И группа известных российских живописцев во главе с народными художниками Гелием Коржевым и Андреем Горским, обратившихся в 2001 году к святейшему Патриарху Алексию II с просьбой благословить строительство храма в Городке художников, неслучайно выбрала святого прп. Андрея Рублева как небесного покровителя будущего храма. Ведь он не только явил миру знаменитую «Троицу», но и в жизни был примером истинного иноческого смирения», – говорится в сообщении пресс-службы.