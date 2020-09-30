Ученые нашли следы извержения вулкана, уничтожившего часть цивилизации майя

Об открытии международной команды говорится в журнале Phys.org.

Ученые из Оксфордского университета и Испанского национального исследовательского совета нашли следы глобальной катастрофы, которая могла привести к гибели цивилизации майя. По их выводам, этот древний народ был частично уничтожен в результате извержения вулкана Илопанга, произошедшего 1590 лет назад.

Часть народов майя, проживавших на территории Сальвадора, была фактически стерта с лица земли в 431 году нашей эры вулканом Илопанго. Извержение погубило все живое в радиусе 40 км вокруг вулкана.

Исследовательская группа создала трехмерную модель, благодаря которой удалось выяснить, что шлейф извержения Илопанго поднялся на высоту до 45 км. Пепел вулкана разлетелся на пространство радиусом около 7000 км, достигнув Гренландии.

Более двух миллионов квадратных километров территории Центральной Америки покрылись слоем пепла, регион скрылся во тьме, так как нависшее над ним облако не пропускало лучи солнца. Тьма продолжалась как минимум неделю. Многие десятилетия люди избегали этот регион, говорят ученые.