На выставке в Москве покажут 70 храмовых росписей Древней Руси, скопированных художниками СССР

Выставка откроется в залах музейно-выставочного комплекса Российской академии художеств, сообщает пресс-служба РАХ.

На экспозиции представлены копии росписей наиболее знаменитых памятников древнерусской монументальной живописи, начиная от Софийского собора в Киеве и заканчивая стенописями мастера Дионисия, украшающими стены собора Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря.

Некоторые из росписей не сохранились до нашего времени, поэтому выполненные с них копии являются особенно ценными, подчеркивает пресс-служба РАХ.

Работы для выставки были предоставлены Музеем имени Андрея Рублева. Всего представлены около 70 произведений десяти художников, таких, как Наталия Толмачевская, Мария Ломакина и Николай Гусев, Сергей Чураков, Алексей Греков, Галина Быкова, Аркадий Марампольский и Адольф Овчинников.

«Их работы не только документируют древние стенописи, но и отражают взгляд на них человека той эпохи, демонстрируют разные подходы к копированию», – отмечают в пресс-службе.

Копии стенописей Древней Руси Музея Андрея Рублева позволяют собрать в одном экспозиционном пространстве географически разобщенные памятники древнерусской живописи, отмечают в РАХ. Экспозицию дополнит показ фильма о том, как Греков восстанавливал роспись церкви Спаса Преображения на Ковалеве, которая была разрушена во время Великой Отечественной войны.