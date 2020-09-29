Кроманьонцы пришли в Португалию за тысячу лет до конца неандертальцев

29.09.2020

Исследовавшие пещеру Пикарейро ученые установили, что кроманьонцы пришли на Пиренейский полуостров как минимум 38 тыс. лет назад, пишет Pnas.org.

Новая дата примерно на 5 тыс. лет раньше той, которую ранее установили ученые. Вопрос о том, что сделали пришедшие кроманьонцы с остававшимися здесь на тот момент последними неандертальцами, пока что остается одной из главных загадок палеоантропологии, говорится в статье.

«Неожиданно большой возраст орудий труда из пещеры Пикарейро исключает возможность того, что первые Homo Sapiens прибыли на Пиренейский полуостров после того, как исчезли неандертальцы. Это само по себе крайне интересно», – рассказал участвовавший в исследовании чешский антрополог из Университета Западной Богемии Лукаш Фридль.

В культурном слое, отложившемся за тысячелетия на дне пещеры, археологи нашли сотни костей животных, на которых сохранились следы обработки. Кроме того, ученые нашли и сами каменные рубила, а также скребки и другие древние инструменты, относящиеся к ориньякской культуре, однозначно связанной с первыми кроманьонцами Европы.

В результате анализа выяснилось, что возраст орудий труда и костей составлял от 38 до 41 тыс. лет. Таким образом, оставившие эти следы люди примерно на пять тысяч лет старше, чем самые древние следы человека, найденные в пещере на юге Испании несколько лет назад.