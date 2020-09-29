Кроманьонцы пришли в Португалию за тысячу лет до конца неандертальцев

Исследовавшие пещеру Пикарейро ученые установили, что кроманьонцы пришли на Пиренейский полуостров как минимум 38 тыс. лет назад, пишет Pnas . org .

Новая дата примерно на 5 тыс. лет раньше той, которую ранее установили ученые. Вопрос о том, что сделали пришедшие кроманьонцы с остававшимися здесь на тот момент последними неандертальцами, пока что остается одной из главных загадок палеоантропологии, говорится в статье.

«Неожиданно большой возраст орудий труда из пещеры Пикарейро исключает возможность того, что первые Homo Sapiens прибыли на Пиренейский полуостров после того, как исчезли неандертальцы. Это само по себе крайне интересно», – рассказал участвовавший в исследовании чешский антрополог из Университета Западной Богемии Лукаш Фридль.

В культурном слое, отложившемся за тысячелетия на дне пещеры, археологи нашли сотни костей животных, на которых сохранились следы обработки. Кроме того, ученые нашли и сами каменные рубила, а также скребки и другие древние инструменты, относящиеся к ориньякской культуре, однозначно связанной с первыми кроманьонцами Европы.

В результате анализа выяснилось, что возраст орудий труда и костей составлял от 38 до 41 тыс. лет. Таким образом, оставившие эти следы люди примерно на пять тысяч лет старше, чем самые древние следы человека, найденные в пещере на юге Испании несколько лет назад.