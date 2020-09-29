Каменный алтарь Богини-Матери нашли в древнем городе на территории Турции

Найденный на алтаре солнечный диск доказывает, что фракийцы изучали астрономию, сообщает Daily Sabah.

Каменный алтарь обнаружили в ходе раскопок в северо-западной провинции Эдирне, где ранее уже было раскопано множество фракийских поселений древности. По мнению исследователей, этот народ активно изучал звездное небо с помощью подобных артефактов.

Заведующий кафедрой истории искусств Университета Тракья Энгин Бексач заявил, что возраст каменного алтаря в древнем фракийском городе составляет не менее 3500 лет. По его словам, такие солнечные диски использовались фракийцами для наблюдения за движением Луны и Солнца.

Фракийцам нужно было точно знать движение небесных тел для проведения религиозных ритуалов и церемоний поклонения богам, пояснил ученый. «Каменный алтарь с сонечным диском соответствует определенному типу храма, в котором в определенные годовщины и времена шли ритуалы и молитвы в честь Богини-Матери», – пояснил Энгин Бексач.

Бексач обнаружил каменный алтарь много лет назад, но сообщил о нем только сейчас. Такую длительную паузу ученый объяснил тем, что проводил здесь различные астрономические исследования, что и дало возможность доказать характер его использования фракийцами.