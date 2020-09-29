Адвокат обосновала версию об убийстве дочери Конкина

Представитель актера Юлия Нитченко заявила, что Софию Конкину могли намеренно отравить или утопить, передает телеканал «Звезда».

Фото: tvzvezda.ru

По словам юриста, она и семья погибшей склоняются к тому, что это было убийство. София Конкина не могла покончить жизнь самоубийством, так как очень дорожила своим ребенком, подчеркнула Нитченко.

Отвергается и версия о несчастном случае, пояснила адвокат. «О финансовых проблемах тоже речи не идет», – отметила Нитченко, подчеркнув отсутствие записей с камер наблюдения в бассейне, которые могли бы пролить свет на произошедшее.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета РФ почти полностью выяснили обстоятельства гибели Софии Конкиной. В результате было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По предварительным сведениям, Конкина могла бы не умереть, если бы в фитнес-центре сразу вызвали бригаду скорой помощи. Однако по каким-то причинам это не было сделано в течение получаса после того, как девушку вытащили из бассейна в бессознательном состоянии.

Ряд Telegram-каналов со ссылкой на неназванные источники сообщил о том, что в крови Конкиной якобы была обнаружена большая доля алкоголя и снотворные. Однако близкие погибшей заявили, что это не соответствует действительности.