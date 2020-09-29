Нижегородские актеры высмеяли противовирусные ограничения спектаклем в автобусе

Предстоящий спектакль в маршрутном автобусе анонсирован на странице коллектива в соцсети «ВКонтакте».

С оригинальным решением проблемы действующих ограничений, связанных с пандемией коронавируса, выступили артисты нижегородского творческого объединения «Нетеатр». 4 октября они покажут спектакль в автобусе, который будет ехать по своему маршруту.

«Как известно, в автобусе могут собраться до 70 человек и перемещаться по городу, плотно прижавшись друг к другу, не соблюдая социальной дистанции и масочного режима. Но зайти в театр и посмотреть спектакль эти же люди уже не могут», – отмечают представители «Нетеатра».

Для оригинальной постановки специально написана пьеса, отвечающая особенностям заданного формата. В театре обещают, что зрителей ждут «острый юмор, характерные персонажи и парадоксальные ситуации».

Художественный руководитель «Нетеатра» Дмитрий Сухотерин пояснил в разговоре с агентством «Интерфакс», что в спектакле будет задействовано восемь актеров, за которыми будут наблюдать 30 зрителей. Во время действия автобус будет перемещаться по центру Нижнего Новгорода.

По словам Сухотерина, частные театры Нижнего Новгорода три раза обращались к властям города с коллективным письмом, прося разрешить работу, но в ответ получали уведомления о том, что открыть театры можно будет лишь на третьем этапе снятия ограничений в связи с инфекцией нового коронавируса COVID-19. Сейчас Нижегородская область находится на втором.