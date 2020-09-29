Garage Screen и фестиваль Fields представляют совместную программу «Экранизация»

Двухдневный цикл аудиовизуальных перформансов пройдет в летнем кинотеатре Музея современного искусства «Гараж», сообщила пресс-служба учреждения.

Термин «экранизация», понимаемый как адаптация литературных произведений под экранный формат, сегодня можно использовать гораздо шире, как междисциплинарный подход, который открыл для художников новые возможности, отмечается в сообщении. Физическое распространение экранов как технологии привело к тому, что они стали неотъемлемым атрибутом музеев, культурных центров и концертных площадок. Теперь экранизировать можно все что угодно — и музыка не исключение, уверены в музее.

9 и 10 октября в летнем кинотеатре Garage Screen состоится амбициозный эксперимент —видео- и медиахудожники и авангардные музыканты возьмутся за экранизацию собственных работ. Интерактивный пленэр пройдет под гитарную импровизацию, игрушечный спектакль, сопровождающий «пластмассовую» электронику, академический опус для четырех ударных установок, оборудованных пьезодатчиками, и нейросети, которые становятся режиссерами.

Программа «Экранизация 1» (9 октября) будет состоять из трех актов. Авангардный гитарист Павел Додонов устроит совместную импровизацию с художником TAU, основанную на витиеватых звуковых формах и выдуманном языке графических символов. Саксофонист Александр Сереченко (solo.operator), активно экспериментирующий с примочками и живой обработкой инструмента, выступит с художницей Катей Пряник и запрограммированной ими нейросетью — последняя будет также отвечать за создание визуальных форм. Кульминацией этого дня станет перформанс Ансамбля детских музыкальных инструментов (ADMI) — игрушки выполнят роль источника звука, а также станут основой визуального повествования.

Программа «Экранизация 2» (10 октября) также будет состоять из трех актов. Музыкальный живописец X.Y.R. представит утопию в стиле нью-эйдж, посвященную его аквариумным рыбкам, а видеохудожник Михаил Григорьев выступит в роли иллюстратора, который перенесет их историю на экран. Авангардный сторителлер Zurkas Tepla представит нарративную звуковую деконструкцию и специально для нее напишет эссе, на основе которого в реальном времени будет генерироваться коллажное видеосопровождение. Ударный квартет Drumazhur на четырех барабанных установках исполнит академический опус Анны Михайловой, в котором важная роль достанется экрану и сценическому свету — благодаря пьезодатчикам, установленным на барабанах, визуальное сопровождение будет полностью синхронизировано с игрой музыкантов.