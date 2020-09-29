Конкин заявил о своей уверенности в убийстве дочери

Такое заявление актер сделал в студии программы «Пусть говорят» на Первом канале.

Трагедия произошла 24 сентября, когда единственная дочь актера София умерла при странных обстоятельствах, захлебнувшись водой во время купания в бассейне фитнес-центра. Результаты вскрытия показали, что женщина была под водой несколько минут, за которые получила непоправимый вред для здоровья.

Актер заявил, что вся семья глубоко уверена в том, что дочь была убита. «Я требую, чтобы представители Следственного комитета занялись расследованием», – заявил он.

Такое же точки зрения придерживается и директор Конкина, с детства знавшая Софию. По ее словам, слухи и сплетни о том, что София якобы страдала от депрессии и была пьяна, не соответствуют действительности.

«Вскрытие показало, что в ее крови не найдено алкоголя», — подчеркнула директор Конкина. По ее словам, она уверена в убийстве молодой женщины так же, как и отец погибшей.

Представитель актера Юлия Нитченко рассказала о том, что в этой трагедии слишком много странностей для того, чтобы считать ее несчастным случаем. «Начиная с того, что девушка, которая отлично плавала, не имела проблем со здоровьем, в бассейне глубиной полтора метра в центре города, где обычно много посетителей, нахлебалась воды, и заканчивая тем, что София делала почти в полночь в бассейне с кипой документов?» — заявила представитель Конкина.