Британская Королевская академия художеств может продать «Мадонну Таддеи» Микеланджело

Ряд академиков считают эту меру необходимой для сохранения почти половины рабочих мест, пишет The Art Newspaper Russia .

Продажа мраморного тондо «Мадонна Таддеи» из коллекции Королевской академии художеств обсуждалась еще 40 лет назад. На этот раз к ней вернулись из-за финансовых проблем, связанных с пандемией коронавируса.

В 1978 году академия рассматривала возможность продажи тондо в связи с задолженностью перед Drummonds Bank в размере £675 тысяч. Работу Микеланджело могли продать по рыночной цене примерно в £6 млн. однако Королевская академия отказалась от продажи.

Сегодня стоимость «Мадонны Таддеи» могла бы составить несколько сот миллионов фунтов, особенно после продажи в 2017 году «Спасителя мира» Леонардо да Винчи за $450 млн. Однако, так как никакой из национальных музеев Великобритании не сможет позволить себе такую покупку, покупатель скульптуры, скорее всего, будет за рубежом.

Большой круглый рельеф Микеланджело был высечен из мрамора в 1504–1505 годах. Он изображает Марию с младенцем Христом и Иоанном Крестителем. В 1830 году артефакт был передан в собрание Королевской академии сыном коллекционера сэра Джорджа Бомонта.

На фоне прогнозируемого дефицита бюджета в £8 млн ряд членов академии собирается настаивать, что институция должна продать тондо, чтобы не сокращать рабочие места. Персонал академии предупредили, что будут уволены приблизительно половина сотрудников — около 150 человек, говорится в сообщении.