Музейный кластер торжественно открыли в Туле

Церемония приурочена к 500-летию Тульского кремля, пресс-служба Министерства культуры РФ.

В кластере размещены филиалы Государственного исторического музея, музея-усадьбы «Ясная Поляна», Музеев-заповедников «Поленово» и «Куликово поле». Филиал ГИМ открыл свои двери для посетителей выставкой «Реликвии и шедевры Исторического музея» к 150‐летию музея.

В новом филиале посетители смогут побывать на тематических экскурсиях и занятиях, лекциях, концертах и кинопоказах. Здесь же будет работать музейный магазин и кафе, скоро начнет работу детский образовательный центр.

К концу 2020 года музей запустит волонтерскую и стажерскую программы для студентов-историков. В это время филиал Музея-усадьбы «Ясная Поляна» открылся выставкой «Толстой и Тула» и фотовыставкой «Большая засечная черта и ее роль в истории Российского государства». Кроме того, на территории Тульского кремля создано археологическое окно, говорится в сообщении.