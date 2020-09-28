В имении Александра Суворова во Владимирской области открыли памятник полководцу

Монумент установили в селе Кистыш, передает телеканал «Россия – Культура».

Бронзовый памятник установлен у здания музея Суворова. Создатели скульптуры – архитектор Константин Фомин, скульпторы Владимир Благовещенский и Андрей Коробцов.

Монумент изображает полководца сидящим на походном сундуке в раздумьях. Памятник был создан по инициативе Российского военно-исторического общества (РВИО) в рамках национального проекта «Культура», говорится в сообщении.

«Как никто ценил жизнь каждого своего подчиненного, как никто умел воевать не числом и умением, как никто добивался минимальных потерь и использовал самые неожиданные, самые яркие ходы на поле военных действий, молниеносные переходы, неожиданные атаки. Гений. И, конечно, Суворов, это человек, который живет в легендах», – высказался на церемонии открытия монумента помощник президента России, глава РВИО Владимир Мединский.