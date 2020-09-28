В могиле средневековой модницы под Суздалем нашли 140 украшений времен Древней Руси

Находку сделали в Суздальском Ополье у села Гнездилово, сообщает Институт археологии РАН.

Российские археологи продолжают исследовать средневековое кладбище времен 10-12 веков, содержащее захоронения 13 человек – мужчин, женщин и детей. В могилах уже найдено большое количество средневековых артефактов.

В том числе среди них украшения, боевой топор, фрагменты одежды, различные предметы быта, сосуды и железные ножи. Одно из погребений принадлежало средневековой моднице, в нем нашли около 140 различных украшений, в том числе височные кольца, перстни и бусы, привески и подвески-амулеты.

Гнездиловский средневековый курганный могильник был впервые найден еще в середине XIX века графом Уваровым. Впоследствии надземная часть курганов была разрушена сельскохозяйственными работами, памятник сравнялся с землей, его координаты были утрачены на более чем полтораста лет.