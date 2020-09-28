В Омске открылась выставка работ художника-фронтовика Бориса Глушкова

Экспозиция работает в Омском музее изобразительных искусств имени Врубеля, передает телеканал «Россия – Культура».

На выставке представлено около 20 альбомных листов с портретами призывников 1941 года. Фамилий людей на рисунках нет, на некоторых листах имеется лишь подпись и дата: «Борис Глушков. 1941-й».

По словам хранителя музея городского быта Татьяны Раскевич, автор изображений служил в Омском пехотном училище под командованием Леонтия Гуртьева еще до Великой Отечественной войны. В здании Омского кадетского корпуса во время войны размещалось училище, здесь же в мае 1942 года была сформирована легендарная 308-я Гуртьевская дивизия, в составе которой воевал и Глушков.

Перед отправкой на фронт живописец написал портреты призывников, пунктом назначения которых был Сталинград. Альбом с карандашными и акварельными рисунками был еще тридцать лет назад обнаружен краеведом и директором музея городского быта Владимиром Селюком в старом доме в центре Омска, идущем под снос.