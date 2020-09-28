Российские программы Московского кинофестиваля откроет фильм «Доктор Лиза»

Об этом рассказала худрук секции Ирина Павлова на пресс-конференции в понедельник.

Драма режиссера Оксаны Карас будет показана в Центральном доме кинематографистов 2 октября. Картину представят продюсер фильма Александр Бондарев, а также исполнитель одной из центральных мужских ролей Алексей Агранович, рассказала Павлова.

Фильм повествует об одном дне из жизни доктора Елизаветы Глинки, основавшей фонд «Справедливая помощь». Лента стала лидером зрительского голосования на фестивале «Кинотавр».

В ходе закрытия секции будет показана картина «Китобой» Филиппа Юрьева, получившая главный приз программы авторского кино Венецианского кинофестиваля, а также приз за режиссуру на фестивале «Кинотавр». Лента рассказывает об истории юного чукотского охотника Лешки, влюбившегося в девушку из видеочата и совершающего во имя своей любви подвиги.

Сейчас наблюдается настоящий бум этнического кино, оно рассказывает о жизни людей из далеких краев, до которых «на самолете не долетишь, на оленях не доскачешь», рассказала Павлова. «Это Чукотка, Якутия. Люди оттуда становятся героями кино и срывают аплодисменты. Я думаю, про это очень интересно снимать», – подчеркнула она.