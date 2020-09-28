В Испании нашли алтарь каменного века с черепами обезглавленных людей

Об открытии археологов Севильского университета сообщает A rchaeology news network.

Ученые обнаружили уникальное погребение эпохи среднего неолита, датированное ими периодом примерно 4800−4000 гг. до н.э. В захоронении нашли два человеческих черепа, а также скелет молодого козла.

Такой погребальный ритуал, по словам экспертов, никогда ранее не встречался в захоронениях на Иберийском полуострове. Погребение нашли в Куэва-де-ла-Дехесилья на юге Испании. Черепа принадлежали мужчине и женщине, при этом на женском черепе осталась характерная вмятина, которая говорит о частичной трепанации.

Кроме того, ученые нашли на черепах следы, говорящие о том, что жертвы были обезглавлены. Захоронение разделено стеной, которая разграничивает пространство между человеческими черепами и скелетом животного и каменный алтарь со стелой.

По словам исследователей, подобный ритуал, скорее всего, был связан с обрядами человеческих жертвоприношений. Сохранность самого погребения захоронения позволяет ученым расширить знания о неолитических погребальных ритуалах, связанных с культами предков и божественными молитвами во время памятных праздников.