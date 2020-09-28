Проект культурно-образовательного комплекса в Севастополе представят в октябре

Соответствующее поручение дал избранный Губернатор Севастополя Михаил Развожаев во время аппаратного совещания Правительства города.

«Завершается разработка проекта благоустройства территории на мысе Хрустальном. Мы давно обещали провести презентацию этого проекта. Очень важно, чтобы жители Севастополя принимали участие в обсуждении будущего своего города. Мы не только покажем проект культурно-образовательного комплекса, но и обсудим создание новых парковых зон, которые в целом украсят облик нашего Города-Героя», - сказал Михаил Развожаев.





В рамках реализации национального проекта «Культура» на территории в районе мыса Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех культурно-образовательных комплексов, куда войдут театральное и хореографическое училище, театр оперы и балета и художественная галерея.





«Появление комплекса расширит доступ жителей Севастополя к отечественному и мировому культурному наследию, увеличит туристический потенциал региона. В городе заметно повысится доступность и качество образования в сфере культуры и искусства, появятся новые рабочие места»,- отметил замминистра культуры России Владимир Осинцев.





«Проект позволит организовать современное культурное пространство через приобщение к искусству изменить качество жизни жителей Севастополя и одновременно придать ему особую привлекательность».- сказала президент Фонда «Национальное и культурное наследие» Наталья Волынская.