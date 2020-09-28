В Михайловском саду состоится акция «Древо жизни-2020»

Мероприятие запланировано на 30 сентября, сообщила пресс-служба Русского музея.

За годы акции в садах было высажено более тридцати крупных деревьев: дубов, лип, кленов и вязов. Спонсорами и участниками программы были известные ученые, спортсмены, актеры, крупные компании – партнеры Русского музея.

30 сентября в посадке вяза примут участие генеральный директор Русского музея Владимир Гусев и генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Запад нефтепродукт» Максим Хитров.

Дерево высадят по правилам современной техники посадки растений. На вязе будет закреплена именная медаль, обозначающая, кто и когда посадил данное дерево. Кроме того, новое дерево будет занесено в реестр и нанесено на электронную карту GIS BIS, которую несколько лет назад сады Русского музея впервые применили в Санкт-Петербурге.

Благодаря ставшей традиционной благотворительной акции «Древо жизни» в Михайловском и Летнем садах появляются новые деревья, которые помогут сохранить уникальную композицию исторического сада.

Мероприятие начнется у павильона России. Сотрудники пресс-службы ГРМ будут встречать представителей СМИ с 14:40 у входа в сад со стороны Садовой улицы.